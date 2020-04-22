Кокорин поставил точку в финансовых вопросах с «Зенитом»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды из «Зенита», рассказал, платил ли ему клуб зарплату с октября 2018 года. С тех пор он не играл за команду и попал в тюрьму.

— Нет. не выплачивал, — цитирует Кокорина Bobsoccer. — Но к этой теме в дальнейшем я возвращаться не планирую. Могу сказать, что со своей стороны ставлю точку в финансовых вопросах с «Зенитом».

— Вы прикидывали, сколько денег потеряли за последнее время?

— Понятно, что недополучил за год контракта, что надо было закрыть вопрос по той ситуации, в которой я оказался, но честно скажу: в этом плане абсолютно не переживаю. Понятно, что я не бедный человек и смогу прокормить свою семью. У моих близких сейчас все хорошо, это самое главное. Об остальном, повторюсь, даже не думал.