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Кокорин перевел миллион рублей на лечение девочки

20:32
Александр Кокорин. Фото "СЭ"
Александр Кокорин. Фото "СЭ"

Форвард «Сочи» Александр Кокорин сообщил в сторис Instagram, что перевел на лечение полуторагодовалой девочке Арнелле Персаевой один миллион рублей.

Уроженке Северной Осетии диагностировали спинальную мышечную атрофию, ей требуется дорогостоящее лечение в США. Кокорин заявил, что переведет ей миллион рублей, а также призвал других футболистов вносить пожертвования. Деньги необходимо собрать в короткие сроки.

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