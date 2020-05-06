Кокорин перевел миллион рублей на лечение девочки

Форвард «Сочи» Александр Кокорин сообщил в сторис Instagram, что перевел на лечение полуторагодовалой девочке Арнелле Персаевой один миллион рублей.

Уроженке Северной Осетии диагностировали спинальную мышечную атрофию, ей требуется дорогостоящее лечение в США. Кокорин заявил, что переведет ей миллион рублей, а также призвал других футболистов вносить пожертвования. Деньги необходимо собрать в короткие сроки.