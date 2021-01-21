Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, который близок к переходу в «Фиорентиину», рассказал, какие у него останутся воспоминания о московском клубе.

— Какое у вас останется воспоминание о «Спартаке»?

— Хорошее. Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Все вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова.

— С Соболевым пообщались?

— Я сказал ему, что все оставляю на него, будет теперь за главного! Из него хороший нападающий растет. Подготовлю ему в «Фиорентине» почву, он перейдет на мое место, когда состарюсь.

Ранее «СЭ» сообщил, что футболист отправится в Италию в понедельник, 25 января.

Там 29-летний форвард пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «Фиорентиной». Подробности сделки с итальянским клубом можно прочитать — здесь.

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года, куда перешел на правах свободного агента. Он провел в составе москвичей 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

(Артем Калинин)