Кокорин — о «Спартаке»: «Осталось недопонимание с руководством»
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, который близок к переходу в «Фиорентиину», рассказал, какие у него останутся воспоминания о московском клубе.
— Какое у вас останется воспоминание о «Спартаке»?
— Хорошее. Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Все вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова.
— С Соболевым пообщались?
— Я сказал ему, что все оставляю на него, будет теперь за главного! Из него хороший нападающий растет. Подготовлю ему в «Фиорентине» почву, он перейдет на мое место, когда состарюсь.
Ранее «СЭ» сообщил, что футболист отправится в Италию в понедельник, 25 января.
Там 29-летний форвард пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «Фиорентиной». Подробности сделки с итальянским клубом можно прочитать — здесь.
Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года, куда перешел на правах свободного агента. Он провел в составе москвичей 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
(Артем Калинин)
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