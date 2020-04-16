Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о тренировках в условиях ограниченного пространства. Форвард ранее отбыл тюремный срок за две драки в центре столицы в октябре 2018 года. Также Кокорин сказал, что после тюрьмы ему нужно задуматься над сменой фирменного жеста празднования голов — форвард после забитых мячей сосет большой палец.

— Как поддержать себя в форме, если живешь в маленьком пространстве?

— Как я недавно жил полгода назад (смеется). Есть куча программ. Если есть возможность выйти в интернет, открываешь программу — и там все упражнения есть. И делаешь, — приводит слова Кокорина Matchtv.ru со ссылкой на канал ТНТ. — Ничего нового придумывать не надо. Элементарные приседания, подтягивания, отжимания.

— Считаете ли дни до окончания самоизоляции?

— У меня есть опыт, находился и в более тяжелых условиях. Поэтому находиться в большом доме с семьей — для меня это не проблема.

— С чем связан жест при праздновании голов?

— Я начал так праздновать, когда у меня родился ребенок. Пока он был маленький, этот жест был актуален. Но после того как я просидел в тех местах и продолжаю так праздновать, это совсем странно выглядит. Поэтому задумываюсь, что нужно придумать что-то новое.

— Что самое главное всем нужно сделать после самоизоляции?

— Самое главное, что нужно сделать, — это все осознать и выйти на улицу другим человеком, с полным пониманием.