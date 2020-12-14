Кокорин может перейти в «Фиорентину» в январе

Форвард «Спартака» Александр Кокорин может стать игроком «Фиорентины», утверждает Tuttomercatoweb. Ранее об этом сообщило издание Metaratings.ru.

По данным источника, в зимнее трансферное окно «фиалки» хотят усилить линию нападения. Клуб начал поиски центрфорварда. Кокорин входит в число рассматриваемых кандидатов.

29-летний футболист в текущем сезоне провел 10 матчей за красно-белых во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

«Фиорентина» занимает 17-е место в чемпионате Италии, имея в активе девять очков в 11 матчах. «Спартак» на втором месте в Тинькофф РПЛ — 35 очков в 18 играх.