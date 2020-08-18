Кокорин и Урунов полетят на матч «Спартака» с «Уфой»

Полузащитник Остон Урунов и нападающий Александр Кокорин полетят со «Спартаком» в «Уфу», сообщает «РИА Новости».

— Кокорин и Урунов летят со «Спартаком» в Уфу, — сообщили источнику в клубе.

Матч «Уфа» — «Спартак» состоится 19 августа, начало — в 16.00 по московскому времени. Кокорин и Урунов перешли в «Спартак» перед началом сезона-2020/21, но еще ни разу не сыграли за новую команду.