Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Полузащитник Павел Мамаев, нападающий Александр Кокорин и брат форварда Кирилл освобождены из заключения и покинули исправительную колонию общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области. Футболисты вышли из тюрьмы по УДО (условно-досрочному освобождению).

Мамаева и Кокориных встречали многочисленные журналисты. Утром к колонии приехала мать братьев Светлана Кокорина и отчим форварда и отец его брата Кирилл Логинов. Последний стал участником инцидента с наездом на одного из корреспондентов. Все трое освобожденных после выхода сразу сели на заднее сиденье внедорожника, на котором их увез Логинов.

Ходатайства на УДО Мамаев и Кокорины подали 2 августа, 6 сентября в ИК-4 прошло выездное заседание Алексеевского районного суда по делу. Ранее на осужденных футболистов были составлены положительные характеристики от ФСИН и руководства колонии, в результате прошения были удовлетворены. Через 10 дней после принятия решения и вступления его в силу заключенные смогли покинуть ИК-4.

Братья Александр и Кирилл Кокорины решением Пресненского районного суда Москвы от 8 мая были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий — на 1 год и 5 месяцев. Все они осуждены по статьям о побоях и хулиганстве после участия в двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев были задержаны 10 октября после явки в полицию для дачи объяснений по дракам, позже им, Кириллу Кокорину и Протасовицкому выбрали меру пресечения в виде ареста. Срок несколько раз продляли на время подготовки и рассмотрения дела, а апелляции на изменение меры пресечения отклонялись.

Во время слушания дела братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий содержались в московском СИЗО-2 «Бутырка». В ИК-4 Алексеевки Мамаев и братья Кокорины после отклонения апелляции на приговор были этапированы из Москвы в начале июля. При этом Протасовицкий после вступления приговора в силу не был отправлен в одну колонию со своими друзьями — его этапировали в Брянскую область.

Если ходатайства об УДО не были бы удовлетворены, Мамаев (как и Протасовицкий) должен был пробыть в заключении до 6 ноября, а братья Кокорины — до 7 декабря.

Что можно, а что нельзя Кокорину и Мамаеву после выхода по УДО //

Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды

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