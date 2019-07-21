Кокорин и Мамаев рассказали, чему их научила тюрьма

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, чему их научило пребывание за решеткой. По их словам, это настоящая школа жизни, а также осознание ответственности за свои поступки.

– Мне многое дало пребывание здесь, – отметил Мамаев в интервью для программы "Вести недели". – И вообще в целом пребывание в изоляции. Я стал только сильнее. Сломать меня теперь будет очень тяжело. Не могу сказать, что невозможно, но очень тяжело. Ту школу, которую мы прошли здесь, не думаю, что могли бы получить на свободе. Для меня, как для мужчины, это был огромный урок и путь. У кого-то это может быть болезнь, у кого-то другие обстоятельства, а у нас получилось так.

– Колония дает понимание того, что за твои действия ты находишься здесь, – добавил Кокорин. – Ты исправляешься и появляется понимание того, что нужно делать в СИЗО. У меня такого понимания раньше не было. Еще больше понимаешь ценность жизни и чем ты хочешь заниматься. Ты скучаешь по родным и близким. Теперь лишний раз никуда не пойдешь и подумаешь, нужно тебе это или нет. Даже в выходной.