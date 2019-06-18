Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника управления ФСИН по Москве Сергея Мороза. Накануне адвокат Мамаева Игорь Бушманов в интервью "СЭ" заявил, что этапируют футболистов в течение 1-2 недель.

- Мы ждем документы из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области, - сказал Мороз.

Мороз добавил, что колония будет определена после получения документов, также пока нельзя сказать, будут ли футболисты отбывать наказание в одной колонии. Также он рассказал, что Кокорин и Мамаев будут этапированы, скорее всего, железнодорожным транспортом.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.