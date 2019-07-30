Когда уволят Кононова? Live с Симоновым и Егоровым

Обозреватели "СЭ" Сергей Егоров и Дмитрий Симонов сегодня с 14:15 по 15:15 в режиме live на нашем Youtube-канале обсудят все самые острые темы в российском футболе:

Главные темы:

– Почему Григорян – король

– В чем главная проблема Олега Кононова?

– Какое решение примет Леонид Федун по тренеру?

– ЦСКА выходит на пик?

– ВАР и его проблемы

– Малком в "Зените" – о чем это говорит

– И любые другие темы на выбор зрителей стрима – вопросы можно и нужно оставлять в комментариях YouTube и в WhatsApp – +7-925-901-01-00.​