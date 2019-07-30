Когда уволят Кононова? Live с Симоновым и Егоровым

Обозреватели "СЭ" Сергей Егоров и Дмитрий Симонов сегодня с 14:15 по 15:15 в режиме live на нашем Youtube-канале обсудят все самые острые темы в российском футболе:
Главные темы:
– Почему Григорян – король
– В чем главная проблема Олега Кононова?
– Какое решение примет Леонид Федун по тренеру?
– ЦСКА выходит на пик?
– ВАР и его проблемы
– Малком в "Зените" – о чем это говорит
– И любые другие темы на выбор зрителей стрима – вопросы можно и нужно оставлять в комментариях YouTube и в WhatsApp – +7-925-901-01-00.
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