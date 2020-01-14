Когда Карпин заработает 10 миллионов евро? И кто может может ему помешать
14:40
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, какая у него зарплата в ростовском клубе.
— Есть ли у Карпина 10 миллионов евро на счете?
— На этот момент нет. Миллион евро в год — зарплата в «Ростове»? Поменьше, конечно. Откуда такие деньги в «Ростове»? — сказал Карпин в эфире Youtube-канала «Красава».
— Через пять лет, когда кончится контракт с «Ростовом», будет 10 миллионов на счете?
— Если жена не истратит все — может быть, да.
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