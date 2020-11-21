Кобелев: «С такими тратами на футболистов «Динамо» давно должно играть в еврокубках»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился с «СЭ» мнением о перспективах клуба под руководством Сандро Шварца. Сегодня бело-голубые в матче 15-го тура Тинькофф-РПЛ сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).

— Пока рано оценивать работу Шварца, — заявил Кобелев «СЭ». — «Динамо» стало больше прессинговать на чужой половине поля, молодые российские футболисты стали больше выходить, что тоже радует. Та игра, которую моментами сегодня демонстрировало «Динамо», вселяет оптимизм.

— Это похоже на игру клуба, который претендует на еврокубки?

— Судя по тем деньгам, что «Динамо» платит за игроков в последние годы, они и должны быть в еврокубках, в первой пятерке всегда. Будет ждать, как закончится этот чемпионат. Будет два-три месяца подготовки, что немаловажно. Надо смотреть, в каком направлении движется клуб. (Константин Колмаков)