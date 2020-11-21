Кобелев: «С такими тратами на футболистов «Динамо» давно должно играть в еврокубках»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился с «СЭ» мнением о перспективах клуба под руководством Сандро Шварца. Сегодня бело-голубые в матче 15-го тура Тинькофф-РПЛ сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).
— Пока рано оценивать работу Шварца, — заявил Кобелев «СЭ». — «Динамо» стало больше прессинговать на чужой половине поля, молодые российские футболисты стали больше выходить, что тоже радует. Та игра, которую моментами сегодня демонстрировало «Динамо», вселяет оптимизм.
— Это похоже на игру клуба, который претендует на еврокубки?
— Судя по тем деньгам, что «Динамо» платит за игроков в последние годы, они и должны быть в еврокубках, в первой пятерке всегда. Будет ждать, как закончится этот чемпионат. Будет два-три месяца подготовки, что немаловажно. Надо смотреть, в каком направлении движется клуб. (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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