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Кобелев: «Уже сейчас понятно, что «Зенит» без одной минуты чемпион»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о выступлении бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.

«Я изначально говорил о том, что «Динамо» обновилось практически наполовину, плюс пришел новый тренер. Необходимо было время. Время проходит, и «Динамо» сейчас нащупывает свою игру.

На что может претендовать «Динамо»? Осталось две игры, и будет трехмесячный перерыв. Мы не знаем, как и что будет во второй части, но уже сейчас понятно, что «Зенит» без одной минуты чемпион. Остальные пять команд по таблице разыграют между собой медали", — цитирует Sport24 Кобелева.

На данный момент «Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ (25 очков). «Зенит лидирует с 39 очками.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-04-kobelev-zenit-bez-odnoy-minuty-chempion-ostalnyye-pyat-komand-po-tablitse-razygrayut-mezhdu-soboy-medali
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Спартак

 6
Арсен Захарян

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Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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