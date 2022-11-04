Кобелев: «Уже сейчас понятно, что «Зенит» без одной минуты чемпион»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о выступлении бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.

«Я изначально говорил о том, что «Динамо» обновилось практически наполовину, плюс пришел новый тренер. Необходимо было время. Время проходит, и «Динамо» сейчас нащупывает свою игру.

На что может претендовать «Динамо»? Осталось две игры, и будет трехмесячный перерыв. Мы не знаем, как и что будет во второй части, но уже сейчас понятно, что «Зенит» без одной минуты чемпион. Остальные пять команд по таблице разыграют между собой медали", — цитирует Sport24 Кобелева.

На данный момент «Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ (25 очков). «Зенит лидирует с 39 очками.