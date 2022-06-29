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Булыкин считает, что Денис Черышев пригодится «Динамо»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал о своем отношении к возможному трансферу хавбека Дениса Черышева в московский клуб.

«Нормально отнесусь к трансферу Черышева. Думаю, сейчас всем тяжело россиянам за границей, поэтому все потихонечку будут возвращаться. Он хорошо себя проявлял в сборной. Думаю, может пригодиться в «Динамо».

Усилит ли Черышев «Динамо»? Только время покажет. Если «Динамо» и новый тренер видят его в команде, то вопрос в самом футболисте, сможет ли он адаптироваться и показать все, на что способен», — цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

Ранее отец Черышева опроверг информацию об интересе «Динамо» к Денису.

Футболист выступал за «Валенсию» с июля 2019 года, 31-летний игрок покинул испанский клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. В прошлом сезоне россиянин принял участие в 20 матчах «Валенсии», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-bulyikin-cheryishev-mozhet-prigoditsya-dinamo
Денис Черышев
Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
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