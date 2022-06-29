Булыкин считает, что Денис Черышев пригодится «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал о своем отношении к возможному трансферу хавбека Дениса Черышева в московский клуб.

«Нормально отнесусь к трансферу Черышева. Думаю, сейчас всем тяжело россиянам за границей, поэтому все потихонечку будут возвращаться. Он хорошо себя проявлял в сборной. Думаю, может пригодиться в «Динамо».

Усилит ли Черышев «Динамо»? Только время покажет. Если «Динамо» и новый тренер видят его в команде, то вопрос в самом футболисте, сможет ли он адаптироваться и показать все, на что способен», — цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

Ранее отец Черышева опроверг информацию об интересе «Динамо» к Денису.