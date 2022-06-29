Булыкин считает, что Денис Черышев пригодится «Динамо»
Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал о своем отношении к возможному трансферу хавбека Дениса Черышева в московский клуб.
«Нормально отнесусь к трансферу Черышева. Думаю, сейчас всем тяжело россиянам за границей, поэтому все потихонечку будут возвращаться. Он хорошо себя проявлял в сборной. Думаю, может пригодиться в «Динамо».
Усилит ли Черышев «Динамо»? Только время покажет. Если «Динамо» и новый тренер видят его в команде, то вопрос в самом футболисте, сможет ли он адаптироваться и показать все, на что способен», — цитирует Булыкина Betonmobile.ru.
Ранее отец Черышева опроверг информацию об интересе «Динамо» к Денису.
Футболист выступал за «Валенсию» с июля 2019 года, 31-летний игрок покинул испанский клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. В прошлом сезоне россиянин принял участие в 20 матчах «Валенсии», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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