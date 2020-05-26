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Клубы РПЛ проявляют интерес к Юзепчуку из брестского «Динамо»

10:54
Роман Юзепчук. Фото Football.by.
Роман Юзепчук. Фото Football.by.
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Полузащитник «Динамо» (Брест) и сборной Белоруссии Роман Юзепчук попал в поле зрение клубов из России. Интерес к 22-летнему уроженцу Могилева проявляет несколько команд премьер-лиги.

Контракт игрока действует до лета 2022 года. В составе брестского «Динамо» Юзепчук провел 34 матча и забил 3 гола, став в прошлом сезоне чемпионом Белоруссии, и успел провести один матч в феврале 2020-го за национальную команду.

Напомним, что белорусы не считаются легионерами в России.

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