Тимощука лишили всех государственных наград Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград тренера «Зенита» Анатолия Тимощука.

Помимо экс-игрока сборной Украины, в список о лишении наград вошли еще 33 человека. Ранее CAS удовлетворил апелляцию Тимощука к Украинской ассоциации футбола.

В сентябре 2023 года УАФ сообщила, что экс-футболист подал иск в CAS на решение организации запретить ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, а также пожизненно лишить его всех титулов на национальном уровне. Тимощук провел в составе сборной Украины рекордные 144 матча и забил 4 гола.

В феврале 2017 года трехкратный чемпион Украины получил тренерскую лицензию класса PRO. В этом же году он вошел в тренерский штаб «Зенита».