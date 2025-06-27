В «Краснодаре» прокомментировали переход Осипенко в «Динамо»: «Хотели его полтора или два года назад, но не получилось»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин отреагировал на переход защитника «Ростова» Максима Осипенко в «Динамо».

«Мы хотели его еще полтора или два года назад. Но не получилось... Это футбол, так случается. Тем не менее мы перестроились и переориентировали цели», — сказал Бузникин «СЭ».

17 июля 31-летний Осипенко перешел в «Динамо». С 2020 года защитник провел 171 матч за «Ростов» во всех турнирах и забил 26 голов.