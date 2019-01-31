Клаудио Маркизио: "Несмотря на возраст, Семак хорошо подготовлен"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио высоко оценил опыт главного тренера Сергея Семака. 42-летний специалист принял сине-бело-голубых в начале сезона.

- Несмотря на свой возраст, он очень хорошо подготовлен, - цитирует "Спорт день за днем" Маркизио. - Обычно тренерам в его возрасте не хватает определенного опыта, но это не тот случай. Семак постоянно ищет какие-то решения, используя свой кругозор. В том числе и жизненный.

– Кто-то из ваших бывших тренеров мог поговорить обо всем?

– Когда я был молод, было бы странно, чтобы я болтал обо всем подряд, скажем, с Капелло. Но со временем, ближе к тридцати, это было вполне возможно. Тогда в "Юве" были уже Антонио Конте, потом Макс Аллегри. Правда, с Конте как раз разговоры все сводились к футболу, он готов обсуждать его сутками. С Аллегри говорили обо всем – о часах, которыми он увлекался, о последних новостях, о путешествиях…