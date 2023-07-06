Клаудиньо рассказал, что мечтает однажды стать отцом
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, что мечтает однажды стать отцом, как его партнер по команде и соотечественник Малком.
«Я очень счастлив за Малки, что у него родился сын. Думаю, он мечтал об этом. Для меня тоже это мечта. Надеюсь, однажды у меня появится девушка и ребенок. Он назвал сына Габриэл. Не знаю, почему не дал русское имя», — приводит слова Клаудиньо Metaratings.ru.
13 мая у Малкома родился сын, которого назвали Габриэл.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года, в сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах за команду.
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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