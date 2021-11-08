Глебов обратился к болельщикам «Ростова» после разгрома «Рубина»
17:08
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов опубликовал новый пост в своем Instagram. Российский футболист поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (5:1).
В прошедшей встрече Глебов отметился забитым мячом на 82-й минуте игры.
«5:1! Команда на поле и за ее пределами. Ценю и горжусь каждым, мужики! Спасибо болельщикам за поддержку, на стадионе был космос. P. S.: проставился за ДР», — написал Глебов.
3 ноября хавбеку «Ростова» исполнилось 22 года.
В текущем сезоне Глебов провел 15 матчей за «Ростов», забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
Читайте также
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю