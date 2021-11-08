Глебов обратился к болельщикам «Ростова» после разгрома «Рубина»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов опубликовал новый пост в своем Instagram. Российский футболист поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (5:1).

В прошедшей встрече Глебов отметился забитым мячом на 82-й минуте игры.

«5:1! Команда на поле и за ее пределами. Ценю и горжусь каждым, мужики! Спасибо болельщикам за поддержку, на стадионе был космос. P. S.: проставился за ДР», — написал Глебов.

3 ноября хавбеку «Ростова» исполнилось 22 года.

В текущем сезоне Глебов провел 15 матчей за «Ростов», забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.