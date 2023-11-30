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Сегодня, 11:10

Защитник «Динамо» Бессмертный о травме: «Буду пытаться восстановиться к последнему матчу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал «СЭ» о своем восстановлении от травмы бедра.

19-летний футболист получил повреждение в молодежной сборной России.

«У меня повреждение. Насколько серьезное? Скорее всего до конца года буду восстанавливаться, к сборам. Буду пытаться побыстрее восстановиться к последнему матчу в году», — сказал Бессмертный «СЭ».

Бессмертный — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 он принял участие в 9 матчах бело-голубых во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Станислав Бессмертный
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
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