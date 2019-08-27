Кирилл Панченко: «Слухов очень много, стараемся в «Динамо» абстрагироваться от них»

Полузащитник «Динамо» Кирилл Панченко рассказал, как на команду влияют слухи о перестановках. Ранее «СЭ» сообщал, что позиции главного тренера Дмитрия Хохлова укрепились, также бело-голубые продолжат сотрудничество с консультантом по спортивным вопросам Романом Орещуком.

— Слухов очень много, стараемся от этого абстрагироваться, — сказал Панченко в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «России 24». — Понятно, что все поддерживают друг друга. Эти слухи, конечно, напрягали, но сейчас груз упал — победа на выезде. Дмитрий Валерьевич много говорил, что надо оставаться коллективом.