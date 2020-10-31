Кирилл Панченко обогнал отца по голам в чемпионате России
Гол в ворота «Рубина» (1:3) в матче 13-го тура РПЛ оказался для нападающего «Арсенала» Кирилла Панченко 29-м в высшем российском дивизионе.
31-летний форвард, забивавший ранее за «Мордовию» (5 голов), «Томь» (7), ЦСКА (3), «Динамо» (12) и «Тамбов» (1), обогнал в списке бомбардиров чемпионата своего отца. Виктор Панченко с 1993 по 1997 год отметился 28 мячами в ворота соперников «КАМАЗа» и стал лучшим бомбардиром турнира в сезоне-1993. (Кирилл Бурдаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.