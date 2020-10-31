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Кирилл Панченко обогнал отца по голам в чемпионате России

16:10
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Гол в ворота «Рубина» (1:3) в матче 13-го тура РПЛ оказался для нападающего «Арсенала» Кирилла Панченко 29-м в высшем российском дивизионе.

31-летний форвард, забивавший ранее за «Мордовию» (5 голов), «Томь» (7), ЦСКА (3), «Динамо» (12) и «Тамбов» (1), обогнал в списке бомбардиров чемпионата своего отца. Виктор Панченко с 1993 по 1997 год отметился 28 мячами в ворота соперников «КАМАЗа» и стал лучшим бомбардиром турнира в сезоне-1993. (Кирилл Бурдаков)

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