Кирилл Новиков: «Покажем «Спартаку», кто в доме хозяин»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о целях команды на оставшиеся матчи, а также о предстоящем дери со «Спартаком».

— Будем наигрывать две схемы, чтобы во время матча мы могли варьировать эти моменты. Игроки должны точно знать свои перестроения. На сборах посмотрим, какие схемы подходят под тех футболистов, что у нас есть, и после этого будем принимать решения, — сказал Новиков в интервью клубному каналу.

Цель — победа в каждом матче. И двигаться постепенно от игры к игре. Психология победителей должна обязательно присутствовать и должна проявляться в каждом моменте на футбольном поле.

Любому динамовцу не надо объяснять, что значит игра против «Спартака». Мы с нетерпением ждем этого матча. Тем более, будем играть на своем поле. Надеемся, что трибуны будут полные. И мы покажем, кто в доме хозяин.