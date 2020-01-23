Кирилл Новиков: «Подойдем к игре со «Спартаком» во всеоружии»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью «СЭ» рассказал, что его команда подойдет к игре со «Спартаком» во всеоружии. Матч 20-го тура чемпионата России пройдет 29 февраля.

— В ходе сезона трудно вносить серьезные коррективы. Теперь же на сборах есть для этого время. Что хочется поменять в игре команды в первую очередь?

— Увеличить скорость. В первой части чемпионата России мы медленно развивали атаки, долго катали мяч без обострения, мало использовали фланги. Хотим, чтобы они заработали, чтобы меньше было передач назад и поперек, а больше — вперед. Подбираем упражнения, чтобы ускорить игру. С этим же прицелом работаем и на трансферном рынке.

— «Динамо» пока рассталось только с Шейдаевым, отдало в аренду Грулева. Тем не менее, с основой тренировались четверо ребят из молодежной команды — Сангаре, Школик, Денисов и Карапузов. Какие остались впечатления?

— Ребята — молодцы, подтверждали свой высокий уровень. Порой бывает, что попадая в первую команду резервисты заметно выпадают из тренировочного процесса. Здесь такого не было. Я отлично знаю их возможности (Кирилл Новиков начинал сезон в молодежной команде «Динамо» — Прим .К.А.), будем обязательно привлекать к основе. Поколение подошло очень хорошее.

Думаю, минимум 4-5 человек имеют прекрасные перспективы. У нас есть предпосылки, чтобы сделать ставку на своих воспитанников. Как в свое время было у «МЮ». Надеюсь, динамовцы последуют этому примеру. И сейчас бы привлекали больше молодежи, но у нас и так по два человека на каждую позицию, а где-то и по три. Однако мы внимательно за всеми следим, общаемся с тренером дублеров. Чтобы попасть в основу, надо выделяться в «молодежке».

— В интервью «СЭ» Филипп сказал, что в случае победы в первом матче после паузы над «Спартаком» можно будет помечтать о пятерке. Согласны?

— Мы станем двигаться от игры к игре, стараться побеждать в каждом матче. Говоря о пятерке, будем объективны: десять очков — большой разрыв. С другой стороны — нет ничего невозможного. Весной для «Динамо» разыгрывается 33 очка, все в наших руках. Выходи — выигрывай. У нас хорошие футболисты, которые могут превзойти любого соперника. Если будем хорошо готовы физически, станем действовать грамотно тактически, то победы придут. Надо ставить высокие задачи, иначе зачем играть в футбол.

— Матч с красно-белыми на полном домашнем стадионе в Петровском парке... Уже в предвкушении?

— Сейчас у меня совсем другие мысли. Я не успеваю даже результатов других клубов РПЛ узнавать, поскольку громадный объем информации надо обрабатывать по «Динамо». Но аналитический отдел и мои ассистенты уже изучают оппонентов по ближайшим после перерыва матчам. Так что подойдем к игре со «Спартаком» во всеоружии. Домашняя встреча с самым принципиальным для нас и наших болельщиков соперником — это очень интересно. Никто не захочет уступать. Будет битва. (Константин Алексеев)

Кирилл Новиков — о приглашении тренера-испанца, роли отца в своем штабе, Комличенко, Соболеве и новом «Динамо»