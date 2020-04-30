Кирилл Новиков: «Игре «Динамо» больше подходит Комличенко, чем Соболев»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков объяснил, почему форвард Николай Комличенко больше подходит для его команды, чем нападающий красно-белых Александр Соболев.

— В матче со «Спартаком» состоялась очная дуэль Комличенко и Соболева — двух форвардов, которые зимой были на рынке. Насколько сложно оказалось сделать выбор, учитывая, что сравнивать приходилось футболистов, выступавших в разных чемпионатах?

— Мы были уверены в своем выборе. Не хочу обидеть Соболева, да и вкус у каждого свой, но нашей игре, на мой взгляд, больше подходит Комличенко. Он здорово цепляется за мяч, участвует в подыгрыше, мобильный, разносторонний, техничный, хорош для комбинационного футбола. Игра Коли подтверждает правильность нашего выбора.

— Уровень чемпионата Чехии не смущал?

— Нет. Мы оценивали не турнир, а качества футболиста. Почему-то все считают, что чешский чемпионат слабый. Но вспомните недавние противостояния «Зенит» — «Славия», ЦСКА — «Виктория» или «Спарта» — «Краснодар». Всюду наши клубы уступали по сумме двух матчей. Так что не надо недооценивать уровень чешской лиги и принижать достоинства Комличенко, который забивал там много голов. Нападающие — штучный товар. Умение реализовывать моменты — важнейшее качество. Форвард может бегать, цепляться за мячи, навязывать борьбу, но если он не попадает в ворота, то такой не нужен. Поэтому Комличенко — отличное приобретение для «Динамо». (Константин Алексеев)

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