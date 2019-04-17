Кирилл Кокорин извинился перед Гайсиным

На заседании Пресненского суда Москвы брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл принес извинения гендиректору ФГУП "НАМИ" Сергею Гайсину за инцидент, который произошел утром 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания". По делу также проходит форвард питерцев, Павел Мамаев и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Гайсин.

– Вы говорили, что я был самый активный, было неподобающее поведение. Как вы старший, я согласен, что я не прав, что можно было поступить по-другому. Я не спорю, я признаю. В связи с этим я хотел бы извиниться за свое поведение перед вами. Я считаю, все-таки не стоит держать зла столько времени, – сказал Кирилл Кокорин. (Александр Рогулев)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live