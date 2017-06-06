Кириченко уходит из "Ростова"

По информации "СЭ", тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко покинет команду в ближайшее время. 40-летний специалист работал в тренерском штабе клуба с 2014 года.
По нашим данным, завтра клуб объявит имя нового наставника. Им станет белорусский специалист Леонид Кучук, последним местом работы которого была украинская "Сталь". Не исключено, что Кириченко последует за Курбаном Бердыевым в "Рубин". (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Напомним, что в минувшем сезоне пост вице-президента-тренера ростовчан занимал Курбан Бердыев. По информации "СЭ", специалист вернется в "Рубин", который он тренировал с 2001 по 2013 год.
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"Сталь" объявила об уходе Кучука
RSDsouth
Саввиди сделал ГК Ростов - одним из лучших в Европе . Киря правильно уйдёт за Курбаном - ещё рано самому что то возглавлять. ФК Ростов срочно переименовать в ФК Понедельник ( пример только что появился ). Год отдохнём от футбола и возрадимся с командой на новом Стадионе на ЛевБерДоне !
07:10 7 июня
самарец
Ростов не вылетит в ФНЛ но будет во второй восьмёрке Не хороните команду ! а Кириченко правильно уходит вслед за Бердыевым С ним он больше научится чем с Каучуком
21:36 6 июня
Хряк
На месте Ростова должен быть Зинит. Этот клуп- либерально-экономическая политика Димона. Лаврентия на них нет !!!
20:35 6 июня
LemieuxMario
с кучуком главное неустойку за расторжение обговорить)))
20:34 6 июня
fedland
Из Ростова все бегут, как крысы с тонущего корабля. Сказка закончилась, здравствуй фнл...
20:27 6 июня
AlexCS4
Это очень удачно в этом году Ростов еврокубки пролюбил. К новому сезону у нас будет Томь-2. С Дона.
20:22 6 июня
NF
Приходом Кучука еще и Кириченко обидели...
19:55 6 июня
Platinum1991
Для Дмитрия Кириченко это ОТЛИЧНЫЙ вариант трудоустройства в Рубине вместе с Курбаном Бердыевым! По работе в Ростове они нашли ПОЛНОЕ взаимопонимание места и роли КАЖДОГО в тренерском процессе! А потом Дмитрию есть чему поучиться у Курбана Бердыева и перенимать опыт тренерской работы на перспективу! За Дмитрия Кириченко можно только ПОРАДОВАТЬСЯ и пожелать ему достичь больших футбольных достижений на новом месте работы. Что касается Леонида Кучука, то это тоже хороший тренер. Умеет работать с командами. Ему помешала частая смена клубов и не пошла ему на пользу. Пусть Леонид учтёт ошибки прошлого и поработает в Ростове года три полностью по контракту и покажет результат. Будет результат, будет и пере подписание контракта. Желаем Леониду Кучуку отличной работы в Ростове, чтобы помочь Ростову УДЕРЖАТЬ лидерские позиции в нашем чемпионате и даже их НАРАСТИТЬ. Этот год для Леонида Кучука будет не простым, из-за большой текучки из Ростова игроков и тренеров. Ростов надо создавать на новой коллективной основе, но опыт работы тренером Леонида Кучука, поможет СПРАВИТЬСЯ ему с возникшими трудностями. Всем ОТЛИЧНОГО футбола - ЧЕСТНОГО и СПРАВЕДЛИВОГО судейства!!!
19:41 6 июня
resifi
"Кучук - тупик для Ростова!" Д.Аленичев
19:37 6 июня
S.U.B.A.
Начался развал Ростова!
19:26 6 июня
indian1
Жаль, что Дмитрию не дали шанса...
19:03 6 июня
Mr.Trololo
Ростовские как маленькие дурачки)) Типа " Чтоооо??? Киря тоже уходит???" А что, не ясно было с самого начала, что вслед за Курбаном уйдёт % 80 людей?
18:58 6 июня
drakorn50
Как всегда хорошее заканчивается быстро.
18:39 6 июня
viktorxal
Ростов в любители-потому,что будет банкрот
18:34 6 июня
gayduk
Конечно, Кириченко с этим долбоящером работать не будет!
18:19 6 июня
РУСИВАН
Мда... Тревожно за Ростов, которому последние годы искренне симпатизировал. Сильная БЫЛА команда. Кучук хорош только на короткую перспективу, потом - угли.
18:19 6 июня
grroznyi85
Почему-то кажется что Кучук ничего не добьется в "Ростове". Рахимов был бы более подходящей фигурой.
18:13 6 июня
Ajccio
Да Бердыев пока ещё с Рубином всё никак не договорится, а 10-го первый сбор и у тех и у других
18:10 6 июня
mikeV
Вот и кончилась сказка...
18:10 6 июня
Versus67
Жаль Ростов...судьба Кубани ....Будет хоть южное дерби настоящее.)))
17:57 6 июня
Luti
Ростов, махнемся с Крыльями местами на следующий сезон??????????????????????????????????? :-)
17:45 6 июня
King's Bounty IIII
Удачи !
17:44 6 июня
MVD1969
Что? Кириченко тоже уходит в Рубин?
17:33 6 июня