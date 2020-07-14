РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кикнадзе, Медведев и Карпин приглашены на заседание комитета по этике

13:22
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Глава Комитета по этике Семен Андреев рассказал «СЭ», что генеральные директоры «Локомотива» и «Зенита», а также главный тренер «Ростова» приглашены на заседание, где будут рассмотрены их дела. Оно состоится 17 июля.

— Либо они сами будут участвовать, либо представители от клубов, — сказал он «СЭ». — Если не захотят, то это их дело. Заседание будет проходить по видеосвязи.

В пятницу на комитете по этике РФС будут рассмотрены жест генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, а также высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и генерального директора «Зенита» Александра Медведева. (Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир