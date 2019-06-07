Кичин – лучший футболист "Енисея" в сезоне 2018/2019

Болельщики "Енисея" признали защитника Валерия Кичина​ лучшим игроком команды в сезоне 2018/19.

Футболист набрал более 42 процентов голосов в опросе, проведенном в социальной сети "ВКонтакте".​ Второе место занял форвард Михаил Комков (13,8), на третьей строчке полузащитник Александр Зотов ​(13,6).

В минувшем сезоне 26-летний Кичин провел 26 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 желтыми карточками.