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Стала известна одна из причин ухода Олича из ЦСКА

14:20
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», Ивица Олич изначально прибыл в Москву не для расторжения контракта с армейцами, заключенного 22 марта этого года, а для того, чтобы отправиться с командой на сбор в Австрию. Однако перед вылетом туда у 41-летнего хорвата состоялся разговор с руководителями ПФК, в ходе которого ему предложили ввести в штаб ровесника — экс-главного тренера «Тобола» Григория Бабаяна, ранее разорвавшего соглашение с казахстанским клубом за один день. Об этом ранее сообщал «РБ».

Олича, видевшего в числе своих ассистентов Элвера Рахимича, это категорически не устроило и в итоге стороны решили прекратить трудовые отношения по обоюдному согласию. При этом сегодня Бабаян отправился в составе делегации красно-синих в Бад-Тацмансдорф, но о его назначении главным тренером речь пока не идет.

На данный момент не стоит вопрос и возвращении из «Краснодара» Василия Березуцкого. Работой футболистов ЦСКА станет руководить и.о. Алексей Березуцкий.

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Вячеслав Короткин все материалы автора
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Материалы сюжета: ЦСКА расстался с Ивицей Оличем, кто будет новым главным тренером, новости и материалы