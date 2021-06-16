Стала известна одна из причин ухода Олича из ЦСКА

По информации «СЭ», Ивица Олич изначально прибыл в Москву не для расторжения контракта с армейцами, заключенного 22 марта этого года, а для того, чтобы отправиться с командой на сбор в Австрию. Однако перед вылетом туда у 41-летнего хорвата состоялся разговор с руководителями ПФК, в ходе которого ему предложили ввести в штаб ровесника — экс-главного тренера «Тобола» Григория Бабаяна, ранее разорвавшего соглашение с казахстанским клубом за один день. Об этом ранее сообщал «РБ».

Олича, видевшего в числе своих ассистентов Элвера Рахимича, это категорически не устроило и в итоге стороны решили прекратить трудовые отношения по обоюдному согласию. При этом сегодня Бабаян отправился в составе делегации красно-синих в Бад-Тацмансдорф, но о его назначении главным тренером речь пока не идет.

На данный момент не стоит вопрос и возвращении из «Краснодара» Василия Березуцкого. Работой футболистов ЦСКА станет руководить и.о. Алексей Березуцкий.