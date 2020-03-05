Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дисквалифицирован КДК РФС на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Ахматом» из-за двух желтых карточек, полученных во встрече 20-го тура с «Зенитом» (0:0). Об этом журналистам сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

— У Юрия Семина были две желтые — это автоматическая дисквалификация на один матч, — заявил Григорьянц. — Со стороны тренера «Локомотива» не было зафиксировано ни нецензурной лексики, ни каких-то иных действий. (Евгений Белоусов)