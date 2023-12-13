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Сегодня, 14:57

КДК РФС не стал наказывать Галактионова за нарушение условий дисквалификации

Алина Савинова
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Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что в отношении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова не будут применять санкции за несоблюдение условий дисквалификации в связи с отсутствием факта нарушения.

«Сегодня в заседании приняли участие главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, тренеры Олег Левин и Андрей Анкудимов. Мы рассмотрели объяснения всех сторон, материалы, объяснение полузащитник Сергея Пиняева, который не смог принять участие в заседании. Его вызвали, так как в своем интервью он предположил, что Галактионов общался с тренерским штабом во время матча. КДК РФС принял решение не применять спортивные санкции к главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации», — приводит ТАСС слова Григорьянца.

30 ноября КДК РФС дисквалифицировал 39-летнего Галактионова на две игры за нецензурную критику судейства после матча с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ. После победы железнодорожников над «Зенитом» (3:1) в 17-м туре Григорьянц заявил, что комитет проверит, общался ли главный тренер «Локомотива» с помощником Олегом Левиным во время игры, так как это является нарушением условий дисквалификации.

«Локомотив» после 18 туров чемпионата России набрал 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице. Галактионов возглавляет московскую команду с ноября 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19525731
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
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