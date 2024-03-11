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11 марта, 11:28

КДК РФС накажет «Спартак» и «Факел» за неподобающее поведение

Константин Белов
Корреспондент
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Артем Любимов и Ираклий Квеквескири
Артем Любимов и Ираклий Квеквескири.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания комитета по итогам 20-го тура РПЛ.

«Рассмотрим выход на пределы технической зоны главных тренеров «Ростова» Валерия Карпина, «Краснодара» Владимира Ивича, «Рубина» Рашида Рахимова, «Пари НН» Сергея Юрана. В матче «Динамо» — «Ахмат» было зафиксировано, что на четвертой минуте болельщики выбежали на поле, также произошла задержка выхода перед началом матча у «Ахмата» на 3 минуты 30 секунд и на второй тайм на 2 минуты плюс задержка выхода на второй тайм у хозяев на 2 минуты. По итогу матча «Локомотив» — «Сочи» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера гостей Роберта Морено. Также на заседание приглашен нападающий «Сочи» Серхио Кордова, который был удален за агрессивное поведение. В матче «Спартак» — «Факел» были зафиксированы выходы за пределы технической зоны у Гильермо Абаскаля и Сергея Ташуева плюс неподобающее поведение команд — по шесть предупреждений за весь матч. Также у гостей была задержка выхода перед началом матча на 2 минуты 30 секунд», — сказал Григорьянц «СЭ».

По итогам 20-го тура первое место в чемпионате России занимает «Зенит», имеющий в активе 40 очков, второе место у «Краснодара» — 39 очков, «Динамо» замыкает тройку с 38 очками.

РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Артур Григорьянц
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Источник: Председатель совета директоров «Спартака» проведет встречу с Черчесовым

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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