КДК РФС накажет «Спартак» и «Факел» за неподобающее поведение

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания комитета по итогам 20-го тура РПЛ.

«Рассмотрим выход на пределы технической зоны главных тренеров «Ростова» Валерия Карпина, «Краснодара» Владимира Ивича, «Рубина» Рашида Рахимова, «Пари НН» Сергея Юрана. В матче «Динамо» — «Ахмат» было зафиксировано, что на четвертой минуте болельщики выбежали на поле, также произошла задержка выхода перед началом матча у «Ахмата» на 3 минуты 30 секунд и на второй тайм на 2 минуты плюс задержка выхода на второй тайм у хозяев на 2 минуты. По итогу матча «Локомотив» — «Сочи» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера гостей Роберта Морено. Также на заседание приглашен нападающий «Сочи» Серхио Кордова, который был удален за агрессивное поведение. В матче «Спартак» — «Факел» были зафиксированы выходы за пределы технической зоны у Гильермо Абаскаля и Сергея Ташуева плюс неподобающее поведение команд — по шесть предупреждений за весь матч. Также у гостей была задержка выхода перед началом матча на 2 минуты 30 секунд», — сказал Григорьянц «СЭ».

По итогам 20-го тура первое место в чемпионате России занимает «Зенит», имеющий в активе 40 очков, второе место у «Краснодара» — 39 очков, «Динамо» замыкает тройку с 38 очками.