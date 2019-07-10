Кайо: "В Португалии не уделяют столько внимания "физике", как в России"

Полузащитник "Краснодара" Кайо после открытой тренировки рассказал о том, как перестроил свои работу, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– У "Краснодара" отличная инфраструктура, есть все условия, хорошие болельщики, – отметил Кайо. – Нет слов. Для меня переход в "Краснодар" – это новый опыт. Я из Бразилии уехал в Португалию, теперь я в России. Уровень чемпионата здесь выше. Моя семья меня поддержала.

– Обговаривали ли при переходе в "Краснодар", на какой позиции будете играть?

– Переходя в новый клуб, ты уже знаешь, на какой позиции будешь играть, но многое зависит от тренера. Если он считает, что я принесу команде пользу на другой позиции, то почему нет.

– Ваша личная подготовка к российскому чемпионату как-то отличалась?

– Разница в том, что здесь уделяется больше внимания физической работе. Игрок, переходящий в чемпионат России, должен к этому привыкнуть. В Португалии на это не тратят столько времени. (Екатерина Потапова)