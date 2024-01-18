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Кавазашвили считает, что Сафонов не видит себя в другой российской команде

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта «Краснодара» с голкипером Матвеем Сафоновым до 2029 года.

«Думаю, что он продлил контракт осознанно. Сафонов стал звездой в «Краснодаре». Он предан своему клубу и не видит себя в другой российской команде. Сафонов, подписывая такой долгосрочный контракт, дает понять всем российским, что он не собирается покидать «Краснодар». Для этого у футболиста должен быть железный характер. Он заключается в том, что он настолько любит свой клуб, что даже не думает о переходе в другой, как в свое время сделал Акинфеев. Я не думаю, что мечта какого-либо футболиста — играть в европейском клубе. У любого футболиста мечта — играть за свою национальную сборную. Сафонов играет в основном составе сборной России. На сегодняшний день, в сборной России вратаря, который играет на уровне Сафонова нет», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В текущем сезоне голкипер провел 18 матчей за «Краснодар», пропустил 12 мячей и 8 раз отыграл на ноль.

Анзор Кавазашвили
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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