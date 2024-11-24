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Сегодня, 19:34

Кавазашвили о поражении ЦСКА от «Ростова»: «Не повезло нашему славянину Николичу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на поражение ЦСКА от «Ростова» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

Армейцы вели в счете до 77-й минуты, но в итоге дважды пропустили и уступили на своем поле.

«Я очень удивлен этим результатом, потому что ЦСКА — клуб, который просто так не проигрывает. Явно не повезло здесь нашему славянину, главному тренеру ЦСКА. Сербские тренеры в целом начали очень полезно в последнее время работать в российском футболе, оправдывают свои славянские направления, молодцы. Но вот в ЦСКА никак не налаживается ситуация, я причину найти не могу, потому что в отдельных играх команда в определенных отрезках просто пропадает настолько сильно, что еле-еле собирается. А потом уже не могут выбраться из болота, в которое сами себя загоняют. Но это не моя цель выяснять их проблемы, пусть этим занимается руководство клуба», — цитирует Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

После поражения от «Ростова» ЦСКА с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 30 ноября дома сыграет против «Рубина».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
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