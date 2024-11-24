«Факел» — «Динамо»: видео голов

Читать «СЭ» в

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Факелом» в матче 16-го тура РПЛ — 1:1.

26-я минута: Даниил Фомин — 0:1

90+9-я минута: Николай Гиоргобиани — 1:1

«Динамо» (31 очко) занимает пятое место в РПЛ. «Факел» (13) остается на 14-й позиции в турнирной таблице.