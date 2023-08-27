Кассьерра считает, что у «Зенита» больше болельщиков, чем у «Спартака»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сравнил число болельщиков сине-бело-голубых со «Спартаком».

«У кого больше болельщиков — у «Зенита» или «Спартака»? Трудно сказать, точно не знаю. Я являюсь игроком «Зенита», поэтому мне кажется, что у нас больше болельщиков», — цитирует Кассьерру «РБ Спорт».

«Зенит» на выезде обыграл «Спартак» (3:1) в пятом туре РПЛ. В шестом туре команда Сергея Семака разгромила «Урал» (4:0), а красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).