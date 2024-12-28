Касинтура признался, что никогда не думал, что станет профессиональным футболистом
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» рассказал, что не задумывался о карьере профессионального футболиста.
— Ты вообще когда-то допускал, что будешь профессиональным футболистом?
— Нет. Когда приехал в Россию учиться, мы каждый день почти собирались вечерами играть с однокурсниками. Мне часто говорили: «Ты хорошо играешь, можешь стать футболистом». Мне было приятно, но я не задумывался, что люди реально считают, что я способен заиграть в профессиональном футболе. Просто так жизнь сложилась, что я с каждым днем приближался к этому. Но если бы для того, чтобы стать футболистом, нужно было рассылать резюме, я бы даже не отправлял его.
— Ты не играл профессионально нигде до третьего курса университета. Понимаешь, насколько твоя история уникальна?
— Да, наверное. Но у каждого человека свой путь. На самом деле мне тоже было нелегко. Я через многое прошел с первого дня в спорте. Но если бы мне кто-то сказал, что буду играть в премьер-лиге, я бы не поверил!
— Тебе приходилось слышать, что твоя история говорит об уровне российского футбола?
— Иногда слышал от людей, что это говорит о том, что уровень упал. Но посмотрите на все команды и скажите, где он упал? С чем вы сравниваете? Игроков продолжают вызывать в сборные. В ЦСКА играет бывший футболист «Барселоны» и «Ювентуса»! Он здесь, потому что упал уровень? Но понятно, что тот, кто старше, всегда будет говорить, что в его время было лучше. Наверное, и я таким стану и буду рассказывать детям: «Сейчас все не то! В мое время было прикольнее».
Сейчас, для того чтобы играть, нужно быть профессионалом и работать. Футбол еще пять лет назад не был на таком уровне в плане «физики».
— Синдрома самозванца у тебя не было?
— Никогда. Если бы я так думал, это было бы очень депрессивно и принесло бы только проблемы с психологическим здоровьем. Я могу опасаться, что кто-то другой придет на мое место, но никогда не считал, что получил что-то незаслуженно.
В текущем сезоне РПЛ 27-летний полузащитник отметился одним голом в 15 матчах РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3