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Сегодня, 11:15

Касинтура признался, что никогда не думал, что станет профессиональным футболистом

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» рассказал, что не задумывался о карьере профессионального футболиста.

— Ты вообще когда-то допускал, что будешь профессиональным футболистом?

— Нет. Когда приехал в Россию учиться, мы каждый день почти собирались вечерами играть с однокурсниками. Мне часто говорили: «Ты хорошо играешь, можешь стать футболистом». Мне было приятно, но я не задумывался, что люди реально считают, что я способен заиграть в профессиональном футболе. Просто так жизнь сложилась, что я с каждым днем приближался к этому. Но если бы для того, чтобы стать футболистом, нужно было рассылать резюме, я бы даже не отправлял его.

— Ты не играл профессионально нигде до третьего курса университета. Понимаешь, насколько твоя история уникальна?

— Да, наверное. Но у каждого человека свой путь. На самом деле мне тоже было нелегко. Я через многое прошел с первого дня в спорте. Но если бы мне кто-то сказал, что буду играть в премьер-лиге, я бы не поверил!

— Тебе приходилось слышать, что твоя история говорит об уровне российского футбола?

— Иногда слышал от людей, что это говорит о том, что уровень упал. Но посмотрите на все команды и скажите, где он упал? С чем вы сравниваете? Игроков продолжают вызывать в сборные. В ЦСКА играет бывший футболист «Барселоны» и «Ювентуса»! Он здесь, потому что упал уровень? Но понятно, что тот, кто старше, всегда будет говорить, что в его время было лучше. Наверное, и я таким стану и буду рассказывать детям: «Сейчас все не то! В мое время было прикольнее».

Сейчас, для того чтобы играть, нужно быть профессионалом и работать. Футбол еще пять лет назад не был на таком уровне в плане «физики».

— Синдрома самозванца у тебя не было?

— Никогда. Если бы я так думал, это было бы очень депрессивно и принесло бы только проблемы с психологическим здоровьем. Я могу опасаться, что кто-то другой придет на мое место, но никогда не считал, что получил что-то незаслуженно.

Эгаш Касинтура. «Таким судейством Махачкале говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь». Интервью Касинтуры

В текущем сезоне РПЛ 27-летний полузащитник отметился одним голом в 15 матчах РПЛ.

Эгаш Касинтура
ФК Динамо (Махачкала)
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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