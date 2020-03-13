Глава департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи объяснил, почему главный арбитр матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России «Ахмат» — «Ростов» (1:1) Сергей Лапочкин отменил красную карточку защитнику грозненцев Максиму Ненахову, которую показал ему на 59-й минуте встречи.

— Футбол немного изменился с ВАР. Даже если судья принимает решение, то через несколько минут оно может быть отменено, — сказал Кашшаи. — Первое решение судьи отличное — красная карточка. Но ВАР проверял, что произошло до этого — положение атакующего игрока. Там был офсайд у нападающего «Ростова» посередине (Байрамяна -прим. СЭ). Нарушение было отменено из-за офсайда. Отмена красной карточки из-за офсайда и свободный удар. Очень сложная ситуация. Несколько раз за год может быть такое. Рефери и ВАР приняли правильное решение. Мы рады, что так произошло в РПЛ. Важно увидеть, кто дотронулся до мяча. Речь о сантиметрах. ВАР должен внимательно оценить ситуацию. Нужно на это время 10, 15 или 30 секунд.

Когда еду на метро, один поезд уезжает, через минуту появляется другой. Но в футболе минута — это много. Наша цель — правильные решения. И сократить время на их принятие, если это возможно. (Наталья Юрина)