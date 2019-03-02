Каррера скучает по фанатам "Спартака" и намерен вернуться в Москву в марте

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что скучает по болельщикам красно-белых. 54-летний итальянский специалист добавил, что намерен вернуться в Москву в марте.

- Безусловно, я скучаю по любви болельщиков, которую они мне дарили на протяжении двух с половиной лет, - сказал Каррера в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер". - В России мне было очень хорошо. Мне также не хватает холода, я люблю снег. И мне не хватает "Спартака", который стал для меня семьей. Не хватает моего переводчика Артема.

Я намерен вернуться в Москву и встретиться с друзьями. Думаю, вернусь в этом марте. Мне было непросто уезжать. Полагаю, я оставил нечто важное. Горжусь тем, что оставил такое воспоминание о себе. Я благодарен болельщикам за все, что они мне дали. Мне было грустно уезжать. Я был огорчен, но знал, что такое случается.

Горжусь тем, что тренировал "Спартак". Обида? Разочарование есть, особенно связанное со вторым сезоном, когда мы были в шаге от финала Олимп-Кубка России. Просило ли руководство успокоить болельщиков? Нет, меня ни о чем не просили. Болельщикам следует приходить на стадион и поддерживать "Спартак". История на мне не закончилась. Лучшее, что сделали болельщики, - это баннер, где я изображен в образе алхимика. Это знак огромного признания тренера.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны.

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