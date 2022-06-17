ЦСКА анонсировал подписание первого новичка. Им должен стать защитник Гайич

ЦСКА в социальных сетях анонсировал подписание первого новичка этим летом. Им должен стать защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич.

По информации «СЭ», 26-летний серб перейдет в московский клуб на правах свободного агента.

Ранее появлялась информация, что Гайич подпишет контракт с московским ЦСКА по схеме «3+1».

В прошедшем сезоне он провел за «Црвену Звезду» 43 матча, забил 1 гол и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом закончился в июне.