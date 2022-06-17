ЦСКА анонсировал подписание первого новичка. Им должен стать защитник Гайич
ЦСКА анонсировал подписание первого новичка этим летом
ЦСКА в социальных сетях анонсировал подписание первого новичка этим летом. Им должен стать защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич.
По информации «СЭ», 26-летний серб перейдет в московский клуб на правах свободного агента.
Ранее появлялась информация, что Гайич подпишет контракт с московским ЦСКА по схеме «3+1».
В прошедшем сезоне он провел за «Црвену Звезду» 43 матча, забил 1 гол и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом закончился в июне.
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|
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|5
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|53
|
4
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|8
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|50
|
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|50
|
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|
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|30
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|9
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|27-35
|33
|
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|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
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|34-56
|29
|
16
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|5
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|17
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
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Далер Кузяев
Зенит
|7
|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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