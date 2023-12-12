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Сегодня, 22:36

Карпукас высказался о жесткой критике Галактионова и Баринова в адрес судей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас оценил результаты железнодорожников в первой части сезона, а также высказался о критике главного тренера команды Михаила Галактионова и капитана Дмитрия Баринова в адрес судей после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«Смотря на те результаты, которые были, думаю, «Локомотив» мог быть выше по итогам первой части сезона. Много очков упустили, от этого есть небольшое сожаление. Но, принимая во внимание все факторы, находимся там, где и должны. В целом, нормально. После матча с «Крыльями» Баринов и Галактионов очень негативно высказывались о судействе? Я полностью поддерживаю их позицию», — приводит слова Карпукаса Sport24.

После матча против «Крыльев Советов» Баринов назвал ассистента арбитра «позором футболом», а Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.

Из-за дисквалификации Баринов пропустил игру с «Зенитом», а Галактионов помимо игры с петербуржцами не сможет присутствовать на скамейке во время встречи 18-го тура с «Уралом».

После предыдущего тура Галактионов получил дисквалификацию на две игры за нецензурную критику судейства матча с «Крыльями Советов» (3:3).

Источник: https://sport24.ru/football/news-603792-polnostyu-podderzhivayu-ikh-pozitsiyu-karpukas-o-kritike-galaktionova-i-barinova-v-adres-sudey
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
Михаил Галактионов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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