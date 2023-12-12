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Сегодня, 22:30

Еремин считает, что Стоцкий планирует продолжать карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олег Еремин, агент российского защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого, заявил, что его клиент планирует еще играть на высоком уровне.

«Последний ли это его профессиональный контракт? Я думаю, что это не последний контракт. Дима всем показал, что он способен играть в футбол на высоком уровне, сам он хочет играть. Я думаю, это не последний контракт, поиграем еще не год и не два. О переговорах пока говорить преждевременно. Хотел бы он остаться в Нижнем Новгороде? При определенных условиях, конечно, да. Почему нет?» — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

34-летний Стоцкий выступает за «Пари НН» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за нижегородцев 19 матчей и забил один мяч. Его контракт истекает 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-eremin-kontrakt-s-pari-nn-ne-poslednij-v-kar-ere-stotskogo/
Дмитрий Стоцкий
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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