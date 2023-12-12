Еремин считает, что Стоцкий планирует продолжать карьеру

Олег Еремин, агент российского защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого, заявил, что его клиент планирует еще играть на высоком уровне.

«Последний ли это его профессиональный контракт? Я думаю, что это не последний контракт. Дима всем показал, что он способен играть в футбол на высоком уровне, сам он хочет играть. Я думаю, это не последний контракт, поиграем еще не год и не два. О переговорах пока говорить преждевременно. Хотел бы он остаться в Нижнем Новгороде? При определенных условиях, конечно, да. Почему нет?» — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

34-летний Стоцкий выступает за «Пари НН» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за нижегородцев 19 матчей и забил один мяч. Его контракт истекает 30 июня 2024 года.