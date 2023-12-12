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Сегодня, 22:55

Фернандеш рассказал о возможном возвращении в Россию и желании поучаствовать в одном из матчей легенд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о своем возможном возвращении в Россию и желании поучаствовать в одном из матчей легенд, которые устраивает РФС.

«Если бы «Локомотив» меня пригласил в гости, приехать посмотреть игру, то я прилетел бы в Россию. Я бы хотел этого, но мне нужно понимать, смог бы я это сделать, потому что у меня есть и другие дела. Если говорить про матчи легенд, то меня приглашали еще на последнюю игру, когда «Локомотив» играл с ЦСКА. К сожалению, у меня не получилось приехать. Я приму такое предложение в следующий раз, если у меня будет возможность. Помню, как играл в России против Промеса, хоть он еще и действующий игрок, но я снова хотел бы с ним встретиться на поле», — приводит слова Фернандеша Metaratings.ru.

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив», а в сезоне-2019/20 выступал за «Краснодар». В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/fernandesh-pomnyu-kak-igral-v-rossii-protiv-promesa-khotel-by-snova-vstretitsya-s-nim-na-pole-314594/
Квинси Промес
Мануэл Фернандеш
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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