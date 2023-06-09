Карпукас — лучший молодой игрок сезона в РПЛ по версии Transfermarkt

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас признан лучшим молодым игроком сезона в РПЛ по версии портала Transfermarkt.

В прошедшем сезоне 20-летний полузащитник провел 27 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Локомотив» с 45 очками финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.