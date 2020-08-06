Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свою фразу, когда обозвал РПЛ «Роспотребнадзор чемпионат России». Комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал тренера на 100 тысяч рублей за это высказывание.

— Это не было никакой эмоцией, то, что после игры я якобы на эмоциях сказал. У меня это было давным-давно, — объяснил Карпин в ролике на YouTube-канале Nobel. — У меня это было в голове с первого дня пребывания здесь на карантине. В голове все было заложено. Меня спросили тогда опять же, спросили меня не про «Ростов», просто люди не ничего не хотят слышать или не видят. Вопрос был задан про чемпионат.

— Это самый странный турнир, в котором вы участвовали за свою карьеру игрока или тренера?

— 500%.