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Карпин заявил, что сказал о Роспотребнадзор — чемпионате не на эмоциях

09:40
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свою фразу, когда обозвал РПЛ «Роспотребнадзор чемпионат России». Комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал тренера на 100 тысяч рублей за это высказывание.

— Это не было никакой эмоцией, то, что после игры я якобы на эмоциях сказал. У меня это было давным-давно, — объяснил Карпин в ролике на YouTube-канале Nobel. —  У меня это было в голове с первого дня пребывания здесь на карантине. В голове все было заложено. Меня спросили тогда опять же, спросили меня не про «Ростов», просто люди не ничего не хотят слышать или не видят. Вопрос был задан про чемпионат.

— Это самый странный турнир, в котором вы участвовали за свою карьеру игрока или тренера?

— 500%.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=i3ahWeXqPMs

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