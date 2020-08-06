Карпин заявил, что сказал о Роспотребнадзор — чемпионате не на эмоциях
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свою фразу, когда обозвал РПЛ «Роспотребнадзор чемпионат России». Комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал тренера на 100 тысяч рублей за это высказывание.
— Это не было никакой эмоцией, то, что после игры я якобы на эмоциях сказал. У меня это было давным-давно, — объяснил Карпин в ролике на YouTube-канале Nobel. — У меня это было в голове с первого дня пребывания здесь на карантине. В голове все было заложено. Меня спросили тогда опять же, спросили меня не про «Ростов», просто люди не ничего не хотят слышать или не видят. Вопрос был задан про чемпионат.
— Это самый странный турнир, в котором вы участвовали за свою карьеру игрока или тренера?
— 500%.
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