Карпин рассказал, стоит ли ждать новых трансферов от «Ростова»
13:33
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» рассказал о работе клуба на трансферном рынке.
«Во-первых, никогда в жизни не говорил, какие позиции мы хотели бы усилить. А то, что могут быть какие-то изменения, всегда до последнего дня какие-то изменения могут быть, как в одну сторону, так и в другую», — цитирует Карпина пресс-служба ростовского клуба.
Матч «Арсенал» — «Ростов» состоится в воскресенье. Начало — в 14.00 (мск).
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 7597Все опросы
Как закончится матч ЦСКА — «Локомотив»?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи