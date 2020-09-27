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Карпин рассказал, стоит ли ждать новых трансферов от «Ростова»

13:33
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Во-первых, никогда в жизни не говорил, какие позиции мы хотели бы усилить. А то, что могут быть какие-то изменения, всегда до последнего дня какие-то изменения могут быть, как в одну сторону, так и в другую», — цитирует Карпина пресс-служба ростовского клуба.

Матч «Арсенал» — «Ростов» состоится в воскресенье. Начало — в 14.00 (мск).

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13870

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