Карпин отдыхает с женой Дубае

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал новую фотографию в Instagram. Он проводит отпуск в Дубае вместе со своей женой.

«Наконец-то... Только вдвоем с @dasha.karpina. Но ненадолго...», — написал Карпин.

«Ростов» занял девятое место в Тинькофф РПЛ, набрав 43 очка в 30 матчах.