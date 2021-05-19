Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Карпин отдыхает с женой Дубае

21:16
Теги:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал новую фотографию в Instagram. Он проводит отпуск в Дубае вместе со своей женой.

«Наконец-то... Только вдвоем с @dasha.karpina. Но ненадолго...», — написал Карпин.

«Ростов» занял девятое место в Тинькофф РПЛ, набрав 43 очка в 30 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPEB9plFeSz/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Прежний ЦСКА мы уже не увидим. У армейцев будет новая команда
«Аталанта» — «Ювентус»: онлайн трансляция финала Кубка Италии
«Овечкин и Малкин поедут в КХЛ не за заработком, а играть за родные клубы для болельщиков». Интервью Алексея Морозова
«Монако» — «ПСЖ»: прямая трансляция финала Кубка Франции

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд