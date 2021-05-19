Карпин отдыхает с женой Дубае
21:16
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал новую фотографию в Instagram. Он проводит отпуск в Дубае вместе со своей женой.
«Наконец-то... Только вдвоем с @dasha.karpina. Но ненадолго...», — написал Карпин.
«Ростов» занял девятое место в Тинькофф РПЛ, набрав 43 очка в 30 матчах.
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